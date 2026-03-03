رسمياً.. العراق يلعب ملحق المونديال في المكسيك وودية محتملة أمام الأرجنتين

شفق نيوز- بغداد

أبلغ كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً الاتحاد العراقي لكرة القدم بتثبيت إقامة مباريات الملحق في مدينة مونتيري المكسيكية، حيث سيواجه العراق الفائز من مباراة بوليفيا وسورينام في الملحق الحاسم المؤهل إلى كأس العالم.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فقد نصح الاتحاد الدولي الجانب العراقي بضرورة السفر المبكر إلى المكسيك خلال الأيام الأربعة عشر المقبلة، تفادياً لأي معرقلات محتملة، ولضمان الاطمئنان على ترتيبات إقامة المنتخب ومقر المعسكر التدريبي.

ووفق الخطة الموضوعة، سيتجمع لاعبو المنتخب في بغداد، ثم يتوجهون براً بالحافلة إلى إقليم كوردستان، قبل مواصلة الرحلة براً إلى تركيا، فيما سينضم إليهم اللاعبون المحترفون المتواجدون هناك، على أن يسافر الجميع بعدها إلى المكسيك على متن طائرة واحدة استعداداً لخوض الاستحقاق المرتقب.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إنكليزية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يضع العراق في مقدمة المنتخبات المرشحة للاستفادة من أي طارئ قد يؤدي إلى انسحاب أحد المنتخبات الآسيوية من نهائيات كأس العالم 2026، حيث سيكون العراق المرشح الأبرز للتأهل المباشر في حال حدوث ذلك.

من جانب آخر، تلقى الاتحاد العراقي لكرة القدم مفاتحة أولية من نظيره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لإقامة مباراة ودية تجمع منتخبي البلدين في التاسع من حزيران المقبل، وذلك لرغبة الجانب الأرجنتيني في خوض مواجهة تحضيرية أمام منتخب بمستوى قريب من الأردن قبل خوض مواجهات كأس العالم، الذي يتواجد في المجموعة ذاتها مع الأرجنتين في المونديال المقبل.