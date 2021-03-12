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رسمياً.. العراق يعترض على جدول مباريات التصفيات المزدوجة

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-12T16:32:19+0000
رسمياً.. العراق يعترض على جدول مباريات التصفيات المزدوجة

شفق نيوز/ قدمت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، اعتراضاً رسمياً الى الاتحاد الآسيوي بعد تغيير جدول مباريات المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 المقرر إقامتها في البحرين بطريقة التجمع.

وطالبت التطبيعية، بكتابها المرسل الى الاتحاد الآسيوي وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منه بـ"خوض المباريات في التصفيات حسب الجدول المحدد سابقا والذي يلاقي فيه المنتخب العراقي هونك كونغ ثم كمبوديا وبعدها إيران".

وقال الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية، هشام محمد، إن "المدرب كاتانيتش أبدى استغرابه الشديد من أن تكون فاتحة مباريات المنتخب أمام كمبوديا بينما الاتحاد الآسيوي أعلن، في وقتٍ سابق، انها ستكون مع هونك كونغ".

وأضاف، "لقد توافق رأي التطبيعية مع المدرب كاتانيتش، وتم تقديم الاعتراض الرسمي الى الاتحاد الآسيوي والمطالبة بضرورة العودة الى جدول المباريات السابق لتحقيق العدالة بين جميع المنتخبات المشاركة في المجموعة".

وتابع محمد، أن "الاتحاد الآسيوي قرر اختيار مملكة البحرين لاستضافة مجموعة المنتخب العراقي في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 ، وحدد مواعيد مباريات المنتخب فيها، إذ يلاعب كمبوديا في السابع من حزيران المقبل ويواجه هونك كونغ في الحادي عشر من الشهر نفسه، ويختتم مبارياته في التصفيات أمام إيران في الخامس عشر من حزيران".

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