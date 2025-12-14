رسمياً.. العراق يستضيف بطولة كأس الخليج المقبلة تحت 23 عاماً

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم رسمياً، يوم الأحد، عن منح العراق استضافة بطولة كأس الخليج لفئة تحت 23 عاماً المقررة نهاية عام 2026 المقبل.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده الاتحاد الخليجي على هامش بطولة كأس الخليج الحالية للمنتخبات الأولمبية، المقامة في دولة قطر، حيث تمت مناقشة ملف الاستضافة والاطلاع على الجوانب التنظيمية والفنية المتعلقة بالبطولة المقبلة.

وبعد الاتفاق تمت المصادقة على استضافة العراق للبطولة بعد موافقة جميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي المنضوين تحت لواء الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ما يؤكد الإجماع على منح العراق هذه الفرصة المهمة.

وسبق للعراق أن استضاف بطولة خليجي 25 عام 2023 للمنتخبات الوطنية في مدينة البصرة، والتي حققت نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والجماهيري، الى جانب اهتمام اعلامي واسع، الأمر الذي أسهم في تعزيز حظوظه لنيل استضافة البطولات الخليجية مستقبلاً .