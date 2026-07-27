رسمياً.. العراق يستضيف بطولة غرب آسيا للشباب في أيلول المقبل

شفق نيوز- بغداد

أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، يوم الاثنين، موافقته على إقامة بطولة غرب آسيا للشباب في العراق، والمقرر تنظيمها خلال شهر أيلول المقبل.

وتأتي هذه الاستضافة ضمن برنامج الاتحاد العراقي لكرة القدم لتعزيز حضوره على الساحة الرياضية، بعد النجاحات التي حققها في تنظيم عدد من البطولات والمنافسات خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة منتخبات الشباب المنضوية تحت مظلة اتحاد غرب آسيا، في إطار التحضير للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، إلى جانب إتاحة الفرصة للاعبين الشباب لاكتساب المزيد من الخبرة والاحتكاك.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلن مشاركته في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً، المقرر انطلاقها في 25 آب المقبل، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات الإمارات وتركمانستان وتايلاند، الدولة المستضيفة.