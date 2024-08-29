رسمياً.. العراق يستضيف بطولة غرب آسيا النسوية للكرة الطائرة في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة الطائرة، يوم الخميس، موافقة الاتحاد العربي للعبة، استضافة العراق لبطولة غرب آسيا للسيدات، وتنظيمها في محافظة السليمانية ضمن إقليم كوردستان.

‏وقال رئيس الاتحاد، حبيب علي اللاوندي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد بذل مجهوداً كبيراً من أجل استضافة العراق لبطولة غرب آسيا، وقد تمكن من تحققق ذلك بعد إقناع الأعضاء".

‏وأضاف اللاوندي، أن "اتحاد غرب آسيا صوت بالاجماع على منح العراق حق استضافة بطولة غرب آسيا للسيدات، التي حدد موعد انطلاقها خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي".

وأوضح أن "الاتحاد حدد مدينة السليمانية في إقليم كوردستان لاستضافة بطولة سيدات غرب آسيا للكرة الطائرة"، مشيراً إلى أن "الاتحاد سيبدأ من الآن بتجهيز وتهيئة الأمور التنظيمية وتشكيل اللجان بغية إنجاح البطولة وإخراجها بشكل متميز".