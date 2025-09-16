رسمياً.. العراق يخوض بطولات دولية عديدة لرفع الأثقال

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لرفع الاثقال، يوم الثلاثاء، مشاركة منتخباته في عدد من البطولات الدولية المرتقبة، ضمن خطة الاعداد والتطوير المستمرة للعبة.

وقال محمد كاظم مزعل، رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد قرر تجهيز منتخباته للمشاركة في مجموعة من البطولات الدولية التي تمت المصادقة عليها رسمياً.

وأضاف أن "المنتخب العراقي لرفع الاثقال سيخوض مشاركات مهمة أبرزها، بطولة التضامن الاسلامي المقررة في المملكة العربية السعودية ودورة الالعاب الآسيوية للشباب التي تستضيفها البحرين، إلى جانب بطولة غرب اسيا في قطر، وبطولة فجر الدولية في إيران".

وأوضح أن "العراق سيشارك في بطولة التضامن الإسلامي السادسة التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 7 إلى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بمشاركة رياضيين يمثلون 57 دولة من مختلف قارات العالم".

وأشار مزعل، إلى أن "المشاركة الثانية المهمة ستكون في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب ، والمقررة في البحرين للفترة من 22 إلى 31 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من منتخبات القارة".

وتابع أن منتخب العراق سيشارك أيضاً في بطولة فجر الدولية في إيران ، أواخر شهر أيلول الحالي، والتي تُعد محطة إعداد مهمة قبيل الاستحقاقات الدولية القادمة.

كما أكد مزعل، أن "بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال التي كان من المقرر إقامتها في العراق، نقلت إلى قطر وتقام في تشرين الثاني المقبل/ نوفمبر، وذلك بعد اعتذار العراق عن استضافتها لأسباب مالية"، مشيراً إلى أن "البطولة تأجلت أكثر من مرة بسبب ظروف مالية وفنية".

واختتم حديثه بالاشارة إلى نتائج بطولة الأندية العراقية الأخيرة، حيث توج فريق الجيش بلقب فئة الشباب، بينما حصد فريق أمانة بغداد لقب فئة الناشئين في البطولة التي اختُتمت هذا الأسبوع في مدينة أربيل.