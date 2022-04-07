رسمياً.. العراق يحتضن بطولة آسيا للمبارزة 2024

شفق نيوز/ وافق الاتحاد الآسيوي للمبارزة، اليوم الخميس، وبالإجماع على تنظيم بطولة آسيا في العراق عام 2024.

وقال رئيس الاتحاد العراقي اللعبة زياد حسن لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد الاسيوي للمبارزة صوت بالإجماع على تنظيم العراق لمنافسات بطولة آسيا للمنتخبات الاولمبية دون سن 23 في عام 2024".

وأضاف حسن أن "القرار يعتبر إنجازاً كبيراً للعراق، سيما وان بلدنا سيحتضن أكبر بطولة آسيوية تشكل أغلب منتخبات آسيا".

وأوضح حسن أن "الاتحاد سيبدأ خطواته التنظيمية منذ الآن ليكون التنظيم على مستوى عالٍ"، مشدداً على أن "نكون جاهزين لاكبر استحقاق آسيوي".

وكان رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمبارزة زياد حسن فاز برئاسة اتحاد غرب اسيا للعبة في المؤتمر الانتخابي لاتحاد غرب اسيا ، والذي جرى على هامش البطولة العربية التي جرت مؤخراً في مدينة السليمانية .