رسمياً .. العراق يتسلم كتاب الاتحاد الدولي لاحتضان الأرجنتين كأس العالم للشباب والقرعة غداً

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، انه تسلم كتاباً رسمياً من قبل الاتحاد الدولي يبلغ فيه العراق باستضافة الأرجنتين لنهائياتِ كأس العالم تحت 20 عاماً بعد سحبها من إندونيسيا.

وقال عضو اتحاد الكرة والناطق الإعلامي أحمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز ان: البطولة ستُقام في نفس الوقت أي في العشرين من شهر ايار المقبل، مؤكدا أنه "لم يطرأ أي تغيير على الموعد السابق ، ولاسيما بعد تغيير اقامتها من إندونيسيا إلى الأرجنتين".

واضاف ان "قرعة بطولة كأس العالم ستُقام يوم غد الجمعة في مدينة زيورخ السويسرية، ونأمل أن تكون متوازنة لمنتخبنا".

كما أشار الموسوي إلى أن "مدرب المنتخب العراقي غادر تدريبات المنتخب في اسبانيا أمس لمتابعة مباراة البرازيل والدومينيكان الودية هناك حيث سيلاقيهما منتخب الشباب يومي الثاني والخامس والعشرين من الشهر الحالي ودياً".

يذكر ان منتخب شباب العراق بدأ بأول وحدة تدريبية له أمس الأربعاء في مدينة موراتا الاسبانية التي وصلها الوفد العراقي بعد رحلة طويلة من بغداد إلى أسبانيا استمرت لعشرين ساعة.

وكان المنتخب العراقي للشباب بلغ كأس العالم 2023 بعد حصوله على المركز الثاني في نهائيات آسيا الاخيرة التي جرت في اوزبكستان