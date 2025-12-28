رسمياَ.. الطلبة يعزز صفوفه بمحترف إيراني

شفق نيوز- بغداد

أعلن نادي الطلبة، يوم الأحد، تعاقده رسميا مع لاعب الوسط الإيراني فرشيد باقري، قادما من نادي استقلال الإيراني، وذلك لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسيمثل اللاعب الايراني فريق الطلبة في الانتقالات الشتوية في دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم الحالي.

ومثل اللاعب الإيراني فرشيد باقري، أندية بارزة في إيران مثل الاستقلال، وفولاذ، ومس رفسنجان، بالاضافة الى صبا قم، ومس كرمان، واتكا جرجان، لينظم الى نادي الطلبة العراقي، ويلعب باقري في خط وسط ايراني.

وكانت ادارة الطلبة تعاقدت مع المدرب الإيراني المخضرم علي رضا منصوريان، في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 خلفاً للمدرب القطري طلال البلوشي.