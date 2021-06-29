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رسمياً.. الصناعة يحسم تأهله للدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-29T20:11:18+0000
رسمياً.. الصناعة يحسم تأهله للدوري الممتاز

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي الصناعة رسميا للدوري الممتاز بعد فوزه يوم الثلاثاء على الناصرية 2-1 ضمن منافسات الجولة 12 ليرفع رصيده إلى 32 نقطة.

وقال فالح موسى امين سر النادي لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق تاهل بعد غياب ثلاث سنوات عن الدوري الممتاز، وكنا بحاجة الى فوز اليوم لحسم التاهل".

وأشار إلى أن "المباراة المقبلة من الجولة الاخيرة من دوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز تحصيل حاصل ولن تؤثر نتيجتها على تأهلنا".

وأضاف موسى ان "جهود الكادر التدريبي واللاعبين والادارة كانت واضحة لاسيما ان الفريق خلال 12 جولة لم يتعرض لخسارة بمعدل 10 انتصارات وتعادلين اثنين".

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