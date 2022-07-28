رسمياً.. الشرطة يضم "الموهوب" والزوراء يعترض: تعاقدنا معه بـ190 مليوناً

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الشرطة لكرة القدم، مساء الخميس، تعاقدها مع لاعب خط وسط المنتخب العراقي الموهوب أحمد فرحان، لموسم واحد، قادماً من نادي نفط البصرة.

يشار إلى أن اللاعب أحمد فرحان، أحد أبرز لاعبي خط الوسط في المنتخب العراقي لكرة القدم، رغم صغر سنه، إذ يبلغ من العمر 22 عاماً.

وأتمت إدارة الشرطة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعاقدها مع اللاعب الموهوب، بعد خلاف مع نادي نفط البصرة، انتهى بالاتفاق حول انضمامه للنادي، والتعاقد معه بشكل رسمي مساء اليوم".

وكانت إدارة نادي نفط البصرة، قد نفت تعرضها لأية ضغوط بخصوص منح اللاعب أحمد فرحان لورقة الاستغناء، وتؤكد أنها تعمل وفق ما يخدم مصلحة النادي في الدرجة الأساس، مع الأخذ بنظر الاعتبار رغبة اللاعب.

وأكد نادي نفط البصرة، في بيان ورد للوكالة، أن الإدارة "تلقت عرضين احترافيين للاعب (بوقت سابق)، وعكفت على دراستها مع اللاعب، لأجل التوصل إلى اتفاق نهائي، أو فتح باب المفاوضات المباشرة مع الأندية المحلية الراغبة بالتعاقد معه كخيار ثانٍ."

وأضاف النادي أن الإدارة، وضعت أيضاً "خيار البقاء لموسم آخر للاعب أحمد فرحان، في حال عدم التوصل لاتفاق المغادرة، خاصةً أن بقاءه كان يعد أولوية للإدارة والكادر الفني".

من جانبها، اعترضت إدارة نادي الزوراء، على تعاقد الشرطة مع اللاعب أحمد فرحان، مشيرة إلى أنها تعاقدت معه رسمياً بمبلغ 190 مليون دينار لموسم واحد.

وذكر عضو إدارة الزوراء، مشرف الفريق عبد الكريم عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، أن "اللاعب انضم لنادي الزوراء بعقد وقع فيه وبصم، وقيام الشرطة بالتعاقد معه أمر مفاجئ".

في حين، قالت إدارة نفط البصرة، إن "الزوراء دانت نفسها بالتعاقد مع اللاعب دون حصولها على الاستغناء من ناديه (نفط البصرة)"، معتبرة ذلك "قفزاً على اللاعب دون الرجوع للنادي".