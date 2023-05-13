رسمياً.. الشرطة العراقي يعلن عدم مشاركته في دوري أبطال آسيا ويكشف الأسباب

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة الادارية لنادي الشرطة العراقي، يوم السبت، عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها المقبلة.

وقال المدير الاعلامي لنادي الشرطة حسين الخرساني لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة النادي اتخذت قراراً نهائياً بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها المقبلة لأسباب مالية".

واضاف ان "المشاركة بهكذا بطولات قارية على مستوى عال يجب ان تكون بشكل احترافي وأن يمتلك النادي كل مقومات المشاركة الفعلية".

وتابع الخرساني، "إذا ما أردنا المشاركة في المعترك الآسيوي ومنافسة اندية من العيار الثقيل علينا ان نكون جاهزين تماما من كل النواحي لكي نواجه الفرق التي جاءت للمشاركة وهيأت لها كل وسائل النجاح سيما الناحية المالية".

واوضح ان "الادارة لاتود المشاركة من اجل المشاركة فقط بل لابد من المشاركة الحقيقية لعكس صورة مشرفة عن الكرة العراقية".

يذكر أن الشرطة تصدر ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز بعد انتهاء الجولة 28 برصيد 58 نقطة.