رسمياً.. السيتي يعير كانسيلو لبرشلونة

شفق نيوز / أعلن نادي برشلونة، يوم الإثنين، إتمام صفقة استعارة البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، لموسم واحد مع خيار الشراء، قبل أيام قليلة من انتهاء الميركاتو الصيفي في القارة الأوروبية.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، على حسابه بشبكة "إكس" (تويتر سابقا): "حسم نادي برشلونة صفقة جواو كانسيلو من مانشستر سيتي، حيث تبادل الناديان الوثائق الرسمية للانتقال أخيرا".

وأضاف فابريزيو: "سيتم توقيع عقود الصفقة اليوم، كما أن كانسيلو مستعد للسفر إلى برشلونة الليلة"، مختتما بالقول: "ستكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء".

وكان كانسيلو الخيار الأول لدى تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، من أجل دعم مركز الظهير الأيمن بلاعب جديد.