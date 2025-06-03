رسمياً.. السعودية وقطر تستضيفان الملحق المؤهل لكأس العالم

شفق نيوز/ منحت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، السعودية وقطر شرف استضافة مجموعتي الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام مباريات الملحق الآسيوي في 8 و11 و14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

نظام التصفيات

وتتأهل 6 منتخبات من المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية إلى كأس العالم مباشرة، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاث.

والمنتخبات التي ستحتل المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة ستتأهل إلى ملحق التصفيات حيث يتم توزيع هذه المنتخبات الـ6 على مجموعتين، تضم كل مجموعة 3 منتخبات تلعب بنظام الدور الواحد.

ويتأهل منها متصدر كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، على أن يلعب أصحاب المركز الثاني مباراة حاسمة من أجل تأهل الفائز إلى الملحق القاري.