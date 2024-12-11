رسمياً.. السعودية تفوز باستضافة مونديال كأس العالم 2034

شفق نيوز/ فازت المملكة العربيّة السعودية بشكل رسمي، بحق استضافة كأس العالم 2034 وهو أول مونديال تاريخي بالنظام الجديد يتم في دولة واحدة.

جاء ذلك وفقا لما تم الإعلان عنه بشكل رسمي في كونغرس فيفا، الذي تم انعقاده اليوم الأربعاء، للتصويت على استضافة المملكة لنهائيات كأس العالم.

ملف السعودية 2034 حصد 419 نقطة من أصل 500 وهو الأكبر في تاريخ التصويت على تنظيم كأس العالم وما هو الا دليل على قوة الملف السعودي الذي وصف بالاعظم خلال تاريخ الفيفا في هذه البطولة.

الجدير بالذكر كأس العالم القادمة ستكون بين أمريكا وكندا والمكسيك، على أن تحتضن دول المغرب، وإسبانيا، والبرتغال نسخة 2030 بتنظيم مشترك، بينما تحظى المملكة العربية السعودية بالثقة الكاملة لاستضافة نسخة 2034 منفردة