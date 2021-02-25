رسمياً.. الديوانية تسمي البرازيلي سوريس مدرباً لفريقها الكروي

شفق نيوز/ أفادت إدارة نادي الديوانية، الخميس، بتسميتها رسميا البرازيلي لوزانو سوريس مدربا لفريقها الكروي الذي يلعب في الدوري الممتاز.

وقالت الإدارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سمت رسميا البرازيلي لوزانو سوريس مدرباً لكرة الديوانية بدلا من سمير كاظم.

كما سمت الإدارة مساعدي المدرب وهم: المدرب البرازيلي كلودا ماتيوس، والكابتن سعيد محسن، والكابتن مالك فيوري، والكابتن عباس لعيبي مدرباً للياقة، والكابتن نبيل عواد مدرباً للحراس، والمدرب البرازيلي مارلون روبيرت محللا فنيا.

وسبق للمدرب سوريس تدريب أندية: فاسكو ديغاما البرازيلي تحت ٢٣، نادي النصر السعودي تحت ٢٣، نادي الطائي السعودي تحت ٢٣، نادي الوحده الامارتي تحت ٢٣، نادي اليرموك الكويتي فريق اول، نادي فنجا العماني فريق اول، نادي بنتارينس كوستريكا فريق اول، نادي سانارتا غونتيملا فريق اول، نادي الطائي السعودي فريق اول، نادي العربي الاماراتي فريق اول، نادي العروبه السعودي فريق اول، نادي بيرسيتا الاندنوسي فريق اول.