رسمياً.. الجوية بطلاً لدوري نجوم العراق والشرطة يكتفي بالوصافة

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق القوة الجوية والشرطة الفوز وتعادل الطلبة والميناء، مساء يوم الخميس، في اليوم الأخير من منافسات الجولة ما قبل الأخيرة (37) من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وحسم القوة الجوية لقب دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026 بفوزه على مضيفه نفط ميسان بهدفين دون رد لينفرد بالصدارة برصيد 86 وهو اللقب الثامن للصقور، في مباراة جرت على ملعب ميسان الأولمبي.

هذا وحقق الشرطة فوزاً مستحقاً على مضيفه الكرخ بهدفين دون رد ليضمن المركز الثاني في دوري نجوم العراق للموسم الحالي برصيد 79 نقطة، ‏في مباراة أقيمت على ملعب (الكابتن شرار حيدر) في بغداد.

إلى ذلك، تعادل الطلبة مع مضيفه الميناء بهدف واحد لكل منهما، في مباراة احتضنها ملعب الميناء الأولمبي.