رسميا .. التطبيعية تتعاقد مع الانكليزي "جون ويتل"

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة التطبيعية يوم الأربعاء تعاقدها الرسمي مع المدير الفني الانكليزي "جون ويتل" للإشراف على رسم السياسة الكروية للاتحاد.

جاء ذلك عبر مؤتمر صحفي تم عقده اليوم، بحضور رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان، ونائب رئيس التطبيعية شامل كامل وأسعد لازم، والأمين العام محمد فرحان، وعدد من وسائل الإعلام.

وألقى رئيس الهيئة التطبيعية، إياد بنيان، كلمة بهذه المناسبة أكد فيها: أن التعاقد مع المدير الفني الانكليزي "جون ويتل" يعد خطوة واعدة لتطوير واقع الفئات العمرية ومراكز الموهبة المنتشرة في المحافظات، ناهيك عن رسم سياسة الاتحاد الكروية في جميع مفاصلها.

بدوره تحدثَ نائب رئيس التطبيعية، الدكتور شامل كامل، قائلاً : إن التعاقد مع المدير الفني الانكليزي "جون ويتل" خطوة في الطريق الصحيح، ونأمل من تواجده أن يعمل على تطوير واقع الفئات العمرية والاستفادة من خبرته.

واعتبر أن التعاقد مع الانكليزي "ويتل" خطوة مهمة لرسم سياسة الاتحاد الفنية الكروية بتجربة غير مسبوقة في العراق، وسنعمل على إبداء المساعدة الممكنة له بغية إنجاح مهمته.

من جهته، أوضحَ المدير الفني الانكليزي "جون ويتل" في المؤتمر، دوره المقبل في العراق والسياسة الفنية الكروية التي يروم العمل عليها خلال الفترة المقبلة، وأهمها الاهتمام بقطاع الفئات العمرية وتطوير الكرة النسوية، إضافة الى ضرورة تنمية فكر مدربي الفئات العمرية باعتبارهم اللبنة الأساس في بناء اللاعب.