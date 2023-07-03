رسمياً.. الاتفاق السعودي يضع جيرارد على دكة البدلاء

شفق نيوز/ نجح الاتفاق السعودي في إتمام التعاقد مع أسطورة ليفربول الإنجليزي، ستيفان جيرارد، ليتولى منصب المدير الفني للفريق.

وأعلن الاتفاق تعاقده مع جيرارد بشكل رسمي، مساء اليوم الاثنين، ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" فيديو للاعب الوسط السابق، وعلق عليه: هنا منبع الأساطير.. يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

وسيمتد عقد المدير الفني الإنجليزي مع الاتفاق حتى صيف 2025، وفق ما نشره موقع كووورة المتخصص بالأخبار الرياضية.

وكان جيرارد قد رحل عن تدريب أستون فيلا، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن وقتها لم يتول قيادة أي فريق.

وقبل ذلك، قاد جيرارد رينجرز للفوز بلقب الدوري الاسكتلندي في موسم 2020-2021، وقد أنهى ذلك الموسم دون هزيمة.

وينتظر أن يكون الموسم المقبل تاريخيا بالنسبة للكرة السعودية، حيث تعمل العديد من الأندية على تدعيم صفوفها بقوة حاليا.