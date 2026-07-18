رسمياً.. الاتحاد الآسيوي يرفض اعتماد ملعب المدينة لاستضافة مباريات القوة الجوية

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم السبت، بشكل رسمي عدم اعتماد ملعب المدينة الدولي لاستضافة مباريات نادي القوة الجوية في دوري أبطال آسيا للنخبة للموسم المقبل، وذلك بسبب عدم استكمال متطلبات الجاهزية الخاصة بالملعب.

وبناءً على ذلك، ستُقام مباريات القوة الجوية على أرضه في ملعب جذع النخلة بمدينة البصرة، بعدما كان النادي قد اختار ملعب المدينة ليكون ملعبه الرسمي في البطولة القارية.

ويعود قرار نقل المباريات إلى تأخر إدارة نادي القوة الجوية في استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية التي يشترطها الاتحاد الآسيوي، الأمر الذي حال دون حصول الملعب على الموافقة النهائية.

ومن المتوقع أن يحرم هذا القرار شريحةً كبيرةً من جماهير القوة الجوية من حضور المباريات، نظراً لبعد المسافة بين بغداد والبصرة، وما يترتب على ذلك من صعوبات في التنقل.

يُذكر أن القوة الجوية يشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة بصفته بطلاً للدوري العراقي لموسم 2025-2026، وممثلاً للكرة العراقية في البطولة القارية.