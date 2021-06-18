رسمياً.. الاتحاد الآسيوي يحدد موعد تصفيات كأس العالم

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعد انطلاق مباريات الجولة الأولى من الدور الثالث المؤهل لكأس العالم قطر 2022.

وحدد الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي، يوم 2 سبتمبر المقبل، موعد انطلاق مباريات الجولة الأولى من الدور الثالث المؤهل لكأس العالم، على أن تختتم المنافسات، في 29 مارس، من العام المقبل.

ومن المقرر إجراء قرعة كأس العالم 2022، في الأول من يوليو المقبل في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن طريق الفيديو، وذلك في إجراء احترازي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لهذا الدور وعددها 12 منتخبًا إلى مجموعتين، وكل مجموعة تضم 6 منتخبات، ستواجه بعضها البعض ذهابًا وإيابًا، حيث ستتأهل المنتخبات المتصدرة والوصيفة من كل مجموعة (4 في المجموع) إلى نهائيات كأس العالم.

أما المنتخبان اللذان يحتلان المركز الثالث، فيستأهلان إلى الدور الرابع، حيث سيلتقيان لتحديد هوية المنتخبين المتأهلين إلى الملحق العالمي.

وتأهلت منتخبات: سوريا، وأستراليا، وإيران، والسعودية، واليابان، والإمارات، وكوريا الجنوبية، إلى الدور النهائي من التصفيات، وتأهلت إلى جانبها أفضل 5 منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها، وهي: الصين، وعُمان، والعراق، وفيتنام، ولبنان.

أما قطر فقد تصدرت المجموعة الخامسة، علمًا بأنها تأهلت تلقائيًا إلى نهائيات كأس العالم بصفتها البلد المضيف، ولن تشارك في الدور التالي من الدور الحاسم.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الثالث في التواريخ التالية:

2 سبتمبر/أيلول 2021، 7 سبتمبر/أيلول 2021، 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، 27 يناير/كانون الثاني 2022، 1 فبراير/شباط 2022، 24 مارس/آذار 2022، و29 مارس/آذار 2022.

وأوضح الاتحاد الآسيوي نظام القرعة، حيث سيتم توزيع المنتخبات على 6 مستويات وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاص بمنتخبات آسيا المنشور، اليوم الجمعة، وقد جاء التصنيف كالتالي:

المستوى الأول: الفريقان 2-1 في التصنيف

المستوى الثاني: الفريقان 4-3 في التصنيف

المستوى الثالث: الفريقان 6-5 في التصنيف

المستوى الرابع: الفريقان 8-7 في التصنيف

المستوى الخامس: الفريقان 10-9 في التصنيف

المستوى السادس: الفريقان 12-11 في التصنيف

وسيحدّد رقم الوعاء المركز الذي سيحتله كل منتخب في المجموعة. وستتوافق المجموعة الأولى مع الكرة الأولى المسحوبة من كل وعاء، فيما ستتوافق المجموعة الثانية مع الكرة الثانية.