رسمياً.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحظر اللعب على العشب الصناعي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً، يوم الخميس، عن حظر المباريات على العشب الصناعي في بطولات رسمية للرجال والسيدات واعتماد العشب الطبيعي فقط.

وأكد الاتحاد الآسيوي بحسب متابعة شفق نيوز، أن الحظر يبدأ اعتباراً من شهر آب المقبل 2025، وتطبق على المنتخبات الوطنية كافة.

وسيتم حظر المباريات على العشب الصناعي في العديد من البطولات الرئيسية التي تدخل ضمن منهاج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ليكون العشب الطبيعي هو الرسمي.

وينطبق هذا الحظر على بطولات تم تحديدها من قبل الاتحاد الآسيوي وهي: الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا، تصفيات كأس آسيا للسيدات، تصفيات كأس العالم لكرة القدم (بدءاً من الدور الثاني فصاعداً)، و تصفيات الألعاب الأولمبية للسيدات، ودوري أبطال آسيا، ودوري أبطال آسيا الدرجة الثانية، ودوري أبطال آسيا للسيدات.