رسمياً.. الاتحاد الدولي يعتمد نظام 2011 لانتخابات اتحاد الكرة العراقي

شفق نيوز/ اعتمدَ الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشكلٍ رسمي، النظام الأساسي لعام 2011 لإقامة الانتخابات المقبلة للاتحاد العراقي لكرة القدم .

وقالَ الأمين العام للهيأة التطبيعية، محمد فرحان: إن الاتحاد الدولي أبرق رسالة إلى اتحاد الكرة يشير فيها إلى اعتماد النظام الأساسي لعام 2011 ، بناءً الى رسالة التطبيعية في 3-3-2021 بخصوص جدول الأعمال للمؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد بتاريخ 4/4/2021 والذي تم إرساله إلى الهيأة العامة برسالتنا المؤرخة بتاريخ 27/2/2021 ، وتحديدا النقطة الثانية التي نصت على الإعلان ان الجمعية العمومية قد عقدت اجتماعا استناداً الى النظام الأساسي .

وأضافَ : ان المؤتمر الاستثنائي في نيسان المقبل سينعقد تحت توجيهات الاتحادين الدولي والآسيوي، وان الهيأة التطبيعية ستعمل على تطبيق رسالة الاتحاد الدولي التي وصلت، وسيتم إبلاغ الهيأة العامة بمضمون الرسالة لتكون جميع الأمور واضحة وشفافة .

واختتمَ الأمين العام، محمد فرحان، بالقول: إن رسالة الاتحاد الدولي ستكون خارطة الطريق المقبلة لإقامة الانتخابات، والتحضير جارٍ على قدم وساق لإقامتها بطريقة تضمن مشاركة الجميع من دون تهميشٍ وإقصاء حسب مضمون رسالة الاتحاد الدولي الذي اعتمد على النظام الأساسي لعام 2011.