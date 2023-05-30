رسمياً.. الاتحاد الدولي للمبارزة يختار بغداد لتنظيم بطولة كأس العالم باللعبة

شفق نيوز / اختار الاتحاد الدولي للمبارزة، اليوم الثلاثاء، بغداد لتنظيم بطولة كأس العالم باللعبة في شهر تشرين الأول المقبل، فيما وصف الاتحاد العراقي هذا الاختيار بأنه "دليل على مكانة العراق الكبيرة على مختلف الصعد".

وقال الاتحاد العراقي للمبارزة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الاتحاد الدولي للمبارزة أعلن رسمياً عن اختيار العاصمة بغداد لتنظيم منافسات بطولة كاس العالم (ستلايت) سلاح السيف العربي وهي احدى البطولات المعتمدة ضمن منهاجه على ان تقام خلال الفترة 28-29 تشرين الاول المقبل".

وأضاف البيان أن "ثقة الإتحاد الدولي تعد دليلاً على المكانة الكبيرة التي يتمتع بها العراق على كافة الصعد حيث يسعى الاتحاد العراقي لاثبات قدرته من خلال وجود ملاكاته المؤهلة القادرة على استضافة هذه البطولة واخراجها بالصورة الطيبة والإيجابية".

وتابع البيان ان "هذه البطولة جاءت ضمن المساعي الدائمة للاتحاد لتطوير اللعبة من خلال استضافة مثل هذه البطولات، ما سينعكس ايجابا على تطور اللعبة في العراق، نظراً لما تتمتع به المبارزة العراقية من وجود الكثير من الشخصيات اصحاب الخبرات في مجال اللعبة".