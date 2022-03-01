رسمياً .. الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يجرد روسيا من تنظيم بطولة كأس العالم

شفق نيوز / أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، يوم الثلاثاء، سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من روسيا، بسبب الحرب ضد أوكرانيا، فيما بيّن انه سيكشف عن اسم البلد المستضيف للبطولة عوضا عن روسيا لاحقا.

وبهذا الإعلان فقد جرّد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة روسيا من حق استضافة بطولة "المونديال" التي كانت مقررة في 11 ملعباً داخل 10 مدن روسية، هي: سانت بطرسبرغ، موسكو، نوفوسيبيريك، كيميروفو، أوفا، ييكاتيرنبيرغ، كراسنويارسك، كالينينغراد، كازان وياوسلافل.

وقال الاتحاد الدولي لكرة الطائرة في بيان رسمي تابعته شفق نيوز إن"مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) توصل إلى نتيجة مفادها أنه سيكون من المستحيل التحضير لبطولة العالم واستضافتها في روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا".

تابع البيان:" بناء على ذلك تقرر سحب تنظيم كأس العالم لكرة الطائرة 2022 من روسيا، وتم إبلاغ الاتحاد الروسي للكرة الطائرة واللجنة المنظمة للكرة الطائرة 2022 بذلك".

أضاف البيان:" بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، لا يزال الاتحاد الدولي لكرة الطائرة قلقًا للغاية من تصاعد الموقف وسلامة الشعب الأوكراني"، مبينا أنه "سيتم الإعلان عن اسم البلد التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة الطائرة 2022 بدلا من روسيا، في وقت لاحق".

وكان الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم، قد أعلنا أمس الاثنين، إيقاف النشاط الكروي في روسيا، بسبب غزو أوكرانيا.

ونشر الاتحادان بيانًا مشتركًا، أعلنا فيه إيقاف النشاط الكروي في روسيا، واستبعاد كافة الفرق والمنتخبات من مسابقاتهما.

وجاء البيان المشترك من الاتحادين الدولي والأوروبي كالآتي:"قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والإتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا) تعليق مشاركات جميع الأندية والمنتخبات الروسية في مسابقاته لحين إشعار أخر".