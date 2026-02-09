رسمياً.. استقالة رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا

شفق نيوز- مدريد

أعلن نادي برشلونة الإسباني، يوم الاثنين، قبول استقالة خوان لابورتا من منصب رئيس مجلس الإدارة، استعداداً لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة نادي برشلونة، يوم 15 آذار/ مارس المقبل، على أن يتسلم الرئيس المنتخب أمور الفريق الكتالوني في شهر تموز/ يوليو المقبل.

وأعلن نادي برشلونة أنه تلقى طلب الاستقالة من لابورتا و9 من أعضاء إدارته، خلال الاجتماع الدوري لمجلس الإدارة، والذي تم خلاله الإعلان الرسمي عن الدعوة للانتخابات المقبلة.

وأضاف بيان النادي الكتالوني: "بمجرد استقالاتهم رسمياً، واصل مجلس الإدارة الجديد الاجتماع وفقاً لجدول الأعمال المحدد"، مبيناً أن الإعداد للانتخابات المقررة الشهر المقبل يأتي على رأس قائمة الملفات التي تم التطرق لها.

وقرر خوان لابورتا (63 عاماً) الاستقالة من منصبه كرئيس لنادي برشلونة، وفقاً للوائح النادي، ليصبح مؤهلاً لإعادة انتخابه مرة أخرى.

وينص القانون الأساسي لنادي برشلونة، على أن رئيس النادي الذي يعتزم الترشح من جديد لولاية أخرى على رأس مجلس الإدارة مطالب بالإعلان عن استقالته، مع مواصلة مهامه، وهو ما قام به خوان لابورتا الذي أعلن الترشح لولاية أخرى.

وأكد نادي برشلونة في بيانه، أن رافا يوستي، النائب الأول للرئيس، سيتولى مهام الرئاسة بصفة مؤقتة لتسيير أعمال النادي خلال المرحلة الانتقالية حتى 1 تموز/ يوليو 2026.

ورغم أن انتخابات نادي برشلونة قد تسفر في جولتها الأولى يوم 15 آذار/ مارس 2026، عن الرئيس القادم للنادي، فإن المجلس الجديد للإدارة لن يبدأ فعلياً مهامه إلا بعد 30 حزيران/ يونيو المقبل.

ويعد خوان لابورتا المرشح الأبرز للفوز برئاسة برشلونة والاستمرار في منصبه خلال السنوات المقبلة، وينافسه بقوة فيكتور فونت على منصب الرئيس، إضافة إلى كل من تشافي فيلاجوانا ومارك سيريا.