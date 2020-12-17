سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

رسمياً.. استبعاد روسيا من البطولات الرياضية الدولية لعامين

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-17T15:47:43+0000
رسمياً.. استبعاد روسيا من البطولات الرياضية الدولية لعامين

شفق نيوز/ أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، يوم الخميس، استبعاد روسيا لمدة عامين من المشاركة في البطولات الدولية الكبرى، بينها أولمبياد طوكيو، الصيف المقبل، والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات.

وقلَّص القضاة الثلاثة الذين عينتهم المحكمة إلى النصف عقوبة الاستبعاد لأربع سنوات، التي اقترحتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، العام الماضي، في حين منحت الفرصة أمام الرياضيين الروس، الذين لم تسبق معاقبتهم بسبب تناول المنشطات، للمشاركة تحت علم محايد.

وبموجب هذا القرار لن يكون بوسع الرياضيين الروس رفع علم البلاد أو عزف النشيد الوطني الروسي في أولمبياد طوكيو، العام المقبل، وكذلك في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر في ضربة موجعة للرياضة الروسية التي تضررت صورتها خلال السنوات الأخيرة بسبب سلسلة من فضائح المنشطات.

related

نجوم برشلونة مقبلون على رحلات مكوكية مرهقة

Date: 2019-06-04 18:00:11
نجوم برشلونة مقبلون على رحلات مكوكية مرهقة

بعد تعرضها "لظلم كبير".. رند سعد تشارك في بطولة العالم

Date: 2020-12-15 05:50:49
بعد تعرضها "لظلم كبير".. رند سعد تشارك في بطولة العالم