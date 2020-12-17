رسمياً.. استبعاد روسيا من البطولات الرياضية الدولية لعامين

شفق نيوز/ أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، يوم الخميس، استبعاد روسيا لمدة عامين من المشاركة في البطولات الدولية الكبرى، بينها أولمبياد طوكيو، الصيف المقبل، والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات.

وقلَّص القضاة الثلاثة الذين عينتهم المحكمة إلى النصف عقوبة الاستبعاد لأربع سنوات، التي اقترحتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، العام الماضي، في حين منحت الفرصة أمام الرياضيين الروس، الذين لم تسبق معاقبتهم بسبب تناول المنشطات، للمشاركة تحت علم محايد.

وبموجب هذا القرار لن يكون بوسع الرياضيين الروس رفع علم البلاد أو عزف النشيد الوطني الروسي في أولمبياد طوكيو، العام المقبل، وكذلك في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر في ضربة موجعة للرياضة الروسية التي تضررت صورتها خلال السنوات الأخيرة بسبب سلسلة من فضائح المنشطات.