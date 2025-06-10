رسمياً.. ارنولد يعلن عن تشكيلة منتخب العراق امام الاردن

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام ارنولد، تشكيلة فريقه الذي سيواجه نظيره الأردني مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة العاشرة والاخيرة لحساب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وستنطلق المباراة بين الفريقين في الساعة التاسعة والربع مساء اليوم على ملعب عمّان الدولي.

وتألفت التشكيلة من جلال حسن لحراسة المرمى، واللاعبون ميرخاس دوسكي ومناف يونس، وزيد تحسين، وفرانس بطرس، وإبراهيم بايش، وايمار شير، واسامة رشيد، وماركو فرج، وعلي جاسم، وأيمن حسين.

ويدخل المنتخب العراقي اللقاء بعد أن تراجعت حظوظه في التأهل المباشر إثر خسارته أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد في البصرة، وتراجعه إلى المركز الثالث في المجموعة.

وفي المقابل يدخل المنتخب الاردني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه الكبير على منتخب عُمان بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.