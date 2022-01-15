رسميا.. ادارة القوة الجوية توافق على استقالة شنيشل

شفق نيوز/ اعلنت ادارة القوة الجوية الرياضي، مساء اليوم السبت، عن موافقتها على استقالة مدرب فريقها الكروي، راضي شنيشل، عقب تعادل الفريق مع فريق الصناعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وقال المنسق الاعلامي للنادي علاء محمد، لوكالة شفق نيوز، ان "شنيشل قدم استقالة رسمية يعتذر فيها عن تكملة المشوار مع الصقور بعد تعادله الاخير مع نادي الصناعة بنتيجة 1-1".

وبين ان "شنيشل قدم استقالته والادارة وافقت عليها تلبية لرغبته"، مشيرا الى ان "الادارة ستبدأ بالبحث عن مدرب بديل لقيادة الفريق خلفا لشنيشل في المرحلة الثانية من الدوري الممتاز".