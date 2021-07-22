سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رسميا .. اثنان فقط يمثلان العراق في طوكيو غدا

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-22T10:57:35+0000
رسميا .. اثنان فقط يمثلان العراق في طوكيو غدا

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الاولمبية بمشاركة البعثة العراقية التي تعبر اصغر بعثة أولمبية في تاريخ المشاركات العراقية في الدورات الاولمبية.

ووصل الى طوكيو للمشاركة بالدورة الاولمبية الرامية فاطمة عباس واللاعب محمد رياض بفعالية التجذيف واللذان سيرفعان العلم العراقي في حفل الافتتاح .

وكان رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية العراقية وصل طوكيو قبل يومين لليابان لحضور الافتتاح يوم غد الجمعة .

وكان الاتحاد الدولي منع دانة حسين من المشاركة بعد شكوك تناولها المنشطات المحظورة في البطولة العربية التي نتائجها تعتبر مؤهلة لاولمبياد طوكيو .

related

تأهل ملاكمين عراقيين لدور الثمانية من بطولة آسيا

Date: 2019-11-12 15:13:51
تأهل ملاكمين عراقيين لدور الثمانية من بطولة آسيا

العراق يتقدم بطلب لاستضافة بطولة العرب بكرة اليد

Date: 2021-04-22 17:39:45
العراق يتقدم بطلب لاستضافة بطولة العرب بكرة اليد

منتخب الشباب لكرة القدم يشارك ببطولة دولية ودية بتركيا

Date: 2020-12-10 05:31:53
منتخب الشباب لكرة القدم يشارك ببطولة دولية ودية بتركيا

الجيش يتوّج بلقب بطولة اندية العراق بالملاكمة

Date: 2021-01-18 17:06:18
الجيش يتوّج بلقب بطولة اندية العراق بالملاكمة

لجنة الانضباط تصدر قرارات عقابية بحق نادي اربيل بينها غرامة مالية

Date: 2020-03-08 13:33:09
لجنة الانضباط تصدر قرارات عقابية بحق نادي اربيل بينها غرامة مالية

دوري الدرجة الأولى: ثلاث مباريات تنتهي بالفوز والتعادل يهيمن على مباراتين

Date: 2021-05-28 18:52:53
دوري الدرجة الأولى: ثلاث مباريات تنتهي بالفوز والتعادل يهيمن على مباراتين

كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

Date: 2020-11-24 14:00:57
كورونا يحرم مدرب الكرخ من قيادة فريقه بمواجهة نفط الوسط

ذهبيتان للعراق في اليوم الثاني لبطولة العرب لألعاب القوى

Date: 2021-06-17 18:04:04
ذهبيتان للعراق في اليوم الثاني لبطولة العرب لألعاب القوى