رسميا .. اثنان فقط يمثلان العراق في طوكيو غدا

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الاولمبية بمشاركة البعثة العراقية التي تعبر اصغر بعثة أولمبية في تاريخ المشاركات العراقية في الدورات الاولمبية.

ووصل الى طوكيو للمشاركة بالدورة الاولمبية الرامية فاطمة عباس واللاعب محمد رياض بفعالية التجذيف واللذان سيرفعان العلم العراقي في حفل الافتتاح .

وكان رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية العراقية وصل طوكيو قبل يومين لليابان لحضور الافتتاح يوم غد الجمعة .

وكان الاتحاد الدولي منع دانة حسين من المشاركة بعد شكوك تناولها المنشطات المحظورة في البطولة العربية التي نتائجها تعتبر مؤهلة لاولمبياد طوكيو .