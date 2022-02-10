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رسمياً.. اتحاد الكرة يسمي مدرباً محلياً لقيادة المنتخب العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-10T13:40:22+0000
رسمياً.. اتحاد الكرة يسمي مدرباً محلياً لقيادة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، رسمياً تسمية عبد الغني شهد مدربا للمنتخب الوطني لما تبقى من تصفيات كأس العالم خلال مباراتي الإمارات وسوريا.

جاء ذلك في تصريح مقتضب لمصدر مسؤول في اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز.

وسيتولى عبد الغني شهد المهمة رسميا بعد قرار الاتحاد حلفا للمدرب المقال بتروفيتش.

وجرى اختيار شهد من بين عدة خيارات لمدربين محليين وهم عبد الغني شهد وايوب اوديشو وراضي شنيشل وباسم قاسم.

يذكر ان شهد يقود حاليا فريق نادي نفط الوسط ضمن منافسات الدوري الممتاز ويحتل فريقه المركز الثالث برصيد 38 نقطة .

وفي الثاني من شباط/فبراير الجاري، أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني زيلكو بتروفيتش من منصبه على خلفية النتائج السلبية ضمن تصفيات كأس العالم وتضاؤل فرص المنتخب بدرجة كبيرة لبلوغ المونديال.

ويمتلك المنتخب العراقي 5 نقاط في المجموعة الأولى خلف إيران المتصدرة بـ22 نقطة، وكوريا الجنوبية الوصيفة بـ20 نقطة والإمارات الثالثة بـ9 نقاط ولبنان الرابعة بـ6 نقاط، فيما تذيلت سوريا المجموعة بنقطتين فقط.

وضمنت إيران وكوريا الجنوبية الحصول بطاقتي التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر خلال العام الجاري، بينما تتنافس الإمارات ولبنان والعراق على المركز الثالث المؤهل للملحق الآسيوي، مع تبقي جولتين من التصفيات.

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