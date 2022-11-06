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رسميا.. اتحاد الكرة يتعاقد مع ملاك تدريبي إسباني لقيادة المنتخب الكروي

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-06T16:07:42+0000
رسميا.. اتحاد الكرة يتعاقد مع ملاك تدريبي إسباني لقيادة المنتخب الكروي

شفق نيوز/ تعاقدَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القَدم رسمياً، اليوم الأحد، مع ملاكٍ تدريبيّ إسبانيّ لقيادةِ المُنتخبِ الوطنيّ في الفترةِ المُقبلة.

ووقعَ العقدَ رئيسُ الاتحاد "عدنان درجال" والمُدرب الإسبانيّ "كاساس"، حيث سيتمّ تقديمُ المُدرب الإسباني وجهازه الفنيّ المُساعد إلى وسائِل الإعلامِ في الرابع عشر من الشهرِ الحالي بعد عَودةِ المُنتخبِ الوطنيّ من خوضِ مُباراتيه الدوليتين الوديتين أمام مُنتخبي المكسيك والاكوادور في التاسع والثاني عشر من الشهر الحالي، وذلك في مُؤتمرٍ صحفيّ يُعقد في فندقِ روتانا بابل في العاصمةِ بغداد التي ستكون مَقراً لإقامةِ الملاكِ التدريبيّ.

ويمتدُ عقدُ "كاساس" ومساعديه لأربعةِ أعوامٍ، على أن تكون بُطولةُ كأس الخليج العربيّ الـ 25 في مدينةِ البصرة مَطلع العامِ المُقبل أولى محطات إشرافه على المُنتخبِ الوطنيّ الرسميّة، تسبقها مباراتان دوليتان وديتان أمام مُنتخبي كوستاريكا وفنزويلا في النصفِ الثاني من الشهر الحالي، في وقتٍ وعدَ المُدربُ بتقديمِ قُصارى الجُهودِ لخدمةِ وتَطويرِ الكُرةِ العراقيّة، وتطلعه لتحقيقِ نجاحاتٍ مُرتقبةٍ في فترةِ عمله مع المُنتخبِ الوطنيّ.

ويتألفُ الملاكُ التدريبيّ الجديد للمُنتخبِ الوطنيّ من: خيسوس كاساس (مدرباً)، أليخاندرو فاريلا لوبيز (المُدرب المُساعد الأول)، بابلو غراندز (المُدرب المُساعد الثاني ومُحلل الأداء)، سلفادور روميرو (مُدرباً مُساعداً ثالثًا)، خافيير سانشيز (مُدرباً للياقةِ البدنية)، وميغيل أنخيل غونزاليس (مدرباً للحراس).

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