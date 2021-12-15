سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رسمياً.. اتحاد الكرة العراقي يقرر هبوط ٤ فرق من الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-15T18:27:43+0000
رسمياً.. اتحاد الكرة العراقي يقرر هبوط ٤ فرق من الدوري الممتاز

شفق نيوز / قررَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الأربعاء، هبوطَ أربعة فرقٍ من الدوري الممتاز الى دوري الدرجةِ الأولى في نهايةِ الموسم (2021-2022)، مع صعودِ فريقين من الأولى إلى الممتازِ ليصبح عدد فرق الدوري الممتاز للموسمِ المقبل (١٨) فريقاً.

وقرر اتحاد الكرة، في اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم في مقره ببغداد، "تطبيق معايير وضوابط دوري المحترفين وصولاً الى (١٦) فريقاً كحدٍ أعلى في الموسم (٢٠٢٣-٢٠٢٤)، كما ناقش مشوار المنتخبِ الوطني في التصفياتِ الآسيوية وبطولةِ كأس العرب ومشاركةِ منتخب الناشئين في بطولةِ غرب آسيا الثامنة التي أقيمت في الدمام".

وقالَ الناطقُ الرسمي للاتحاد، أحمد الموسوي، إن اتحاد الكرة سيجتمع يوم غدٍ أيضاً، لإكمال مناقشةِ تقرير مشرف المنتخب الوطني، وكذلك الإعلان عن الملاكِ التدريبي للمنتخب لقيادته في التصفيات الآسيوية".

وأضاف الموسوي، "سيتم تطبيقُ المعايير الخاصةِ بدوري المحترفين من الموسم المقبل، والتعاقد مع شركةٍ عالميةٍ متخصصةٍ بتحليل الأداء الجماعي والفردي وتوضيح خططِ اللعب، وكذلك تمت المصادقةُ على لوائح لجنةِ المسابقات في اعتماد الدوري الخاص للشباب والناشئين في العام المقبل ليتكون من (٢٠) فريقاً على مجموعتين، (١٠) فرق لكل مجموعةٍ ويقام على مرحلتين، وسيعلن عن النظام بشكلٍ تفصيلي".

وأشار إلى اطلاع المجتمعين، على "تقرير مشرفِ منتخب الناشئين لمعرفةِ الأسباب التي أدت الى خروجه المبكر من بطولة غرب آسيا الثامنة التي أقيمت في مدينةِ الدمام من الدور الأول، والسعي الى إيجادِ الحلول الممكنةِ للارتقاءِ بواقعِ المنتخب، ورسم البرنامج الشاملِ لإعداده للبطولات المقبلة، كما تمت المصادقةُ على أسماء أعضاء اللجان".

related

مدرب نوروز: دخول الجمهور كان عفويا وندعو الاتحاد بعدم اعتبارنا خاسرين امام الجوية

Date: 2021-10-19 09:34:49
مدرب نوروز: دخول الجمهور كان عفويا وندعو الاتحاد بعدم اعتبارنا خاسرين امام الجوية

الدوري العراقي مهدد بالإيقاف وحرمان أندية من المشاركة الآسيوية

Date: 2021-10-01 08:57:07
الدوري العراقي مهدد بالإيقاف وحرمان أندية من المشاركة الآسيوية

رئيس نادي دهوك: نحتاج إلى مبالغ كبيرة لدفع رواتب اللاعبين

Date: 2021-11-14 16:38:47
رئيس نادي دهوك: نحتاج إلى مبالغ كبيرة لدفع رواتب اللاعبين

اتحاد الكرة ينفي استحصال موافقة لحضور الجمهور مباريات الدوري العراقي الممتاز

Date: 2020-11-30 07:43:15
اتحاد الكرة ينفي استحصال موافقة لحضور الجمهور مباريات الدوري العراقي الممتاز

تعرف على نتائج 6 مواجهات في دوري الكرة المؤهل للممتاز

Date: 2021-06-02 16:50:11
تعرف على نتائج 6 مواجهات في دوري الكرة المؤهل للممتاز

يونس محمود: سنحول دورينا الممتاز الى دوري محترفين بعدد فرق أقل

Date: 2021-11-25 09:32:46
يونس محمود: سنحول دورينا الممتاز الى دوري محترفين بعدد فرق أقل

التطبيعية تخرج بجملة من القرارات للدوري الممتاز في اجتماع استثنائي

Date: 2021-03-07 11:33:37
التطبيعية تخرج بجملة من القرارات للدوري الممتاز في اجتماع استثنائي

"انضباط الاتحاد العراقي" تعد الطلبة فائزاً أمام الديوانية وتعاقب سامر سعيد

Date: 2021-10-12 13:54:22
"انضباط الاتحاد العراقي" تعد الطلبة فائزاً أمام الديوانية وتعاقب سامر سعيد