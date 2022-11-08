رسمياً.. اتحاد الكرة العراقي يعلن إلغاء مباراة فنزويلا الودية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المباراة الودية بين منتخبي العراق وفنزويلا جرى إلغاؤها بشكل رسمي.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن التواصل في إقامة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الفنزويلي، التي كان مقررا لها أن تقام في العراق، كان يتم عن طريق الوكيل المعتمد لتنظيم المباريات للاتحاد الفنزويلي، مبينا أن الاتفاق الأولي بين الطرفين أن تكون في العراق (البصرة أو بغداد)، ثم دخلت المفاوضات في العديد من المحاور، وكان آخرها طلب الاتحاد الفنزويلي أن تكون المباراة في دبي، وهو ما رفضه الاتحاد العراقي جملة وتفصيلا، وأصر على إقامتها في العراق سواء في البصرة أو بغداد.

وتابع البيان، ثم طالبوا (اتحاد فنزويلا) أن يحضر المنتخب الفنزويلي من دون سبعة لاعبين، والاتحاد وافق بشرط إقامتها في العراق، بعدها أخبرنا الجانب المفاوض بأن المنتخب الفنزويلي يعتذر عن خوض المباراة في العراق بسبب اعتذار (٧) لاعبين عن خوض المباراة لارتباطهم مع أنديتهم.

وأمس الاثنين، كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، لوكالة شفق نيوز، عن تسلمه بريد "مفاجئ" من نظيره الفنزويلي يخص مصير اللقاء الودي بين منتخبه ومنتخب العراق.