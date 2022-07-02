رسمياً.. "ابو العقل" مدرباً للأنيق

شفق نيوز/ وقع المدرب ثائر احمد "ابو العقل" رسمياً، اليوم السبت، عقداً لقيادة فريق نادي الطلبة لكرة القدم للموسم 2022-2023، خلفاً للمدرب السوري انس مخلوف الذي ارتأت ادارة الانيق عدم تجديد عقده.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ادارة الطلبة دخلت منذ يومين في مفاوضات مع المدرب ثائر احمد الذي سبق وان قاد الأنيق في مواسم سابقة، ومثلها في بداية مشواره كلاعب منذ تأسيس النادي الذي كان يحمل اسم نادي الجامعة .

ووقع اختيار الادارة على المدرب ثائر احمد من بين عدد من المدربين المرشحين لقيادة الفريق بعد ان وجدته الانسب .

ويحتل فريق الطلبة المركز الثالث برصيد 68 نقطة في الجولة 37 من الدوري العراقي الممتاز .