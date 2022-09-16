"رستم ابدى سعادته".. المنتخب العراقي "يتحضر" لرباعية الأردن ومدرب اللياقة يكشف "فروقات" التدريب

شفق نيوز / خاص المنتخب العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تدريباته استعدادا لبطولة الأردن الرباعية نهاية الشهر الجاري، وفيما بيّن مدرب اللياقة البدنية أن هناك فروقاً بين استعدادات المنتخب ونظرائه من المنتخبات المشاركة وبين اللاعبين داخل المنتخب ذاته، أكد لاعب نوروز "سعادته باستدعائه للمرة الاولى لصفوف المنتخب.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "المُنتخبُ الوطني واصل اجراءَ وحداته التدريبيّة، عصر اليوم الجمعة، في ملعبِ المدينة الدوليّ وذلك استعداداً للمُشاركةِ في بُطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من 23-27 أيلول الحالي".

وأضاف الاتحاد أن "تدريباتُ اليوم شهدت مشاركةَ (15) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ، حسن حبيب ، مناف يونس ، علي فائز ، شهاب رزاق ، حسن عبد الكريم ، أحمد عبد الحسين ، اسو رستم ، زيد تحسين ، حسين علي ، كرار عامر ، وكاع رمضان وحسين عمار".

وبيّن اتحاد الكرة أن "تدريباتُ اليوم غلبَ عليها الطابعُ التنافسيّ ما بين لاعبي المنتخبِ الوطنيّ بدايةً من عملياتِ التسخينِ والإحماءِ مروراً بجانبها الفنيّ، حيثُ توزعَ اللاعبون على مجموعتين تطبيقاً للواجباتِ التكتيكيّة المُوكلة لهم من قبل الجهازِ الفني".

ونقل البيان عن مدربُ اللياقة البدنيّة "إسماعيل سليم قوله إن "الاستعداداتَ متواصلةٌ للبُطولةِ الرباعيّة بالرغم من معاناتنا من مسألةِ التفاوّت في وقتِ الإعداد ما بين اللاعبين، إذ إن بعضَ الأندية بدأت قبل شهرٍ وأخرى قبل أسبوعين أو ثلاثة، وهناك لاعبون وصلوا لمرحلةِ المنافساتِ، وبعضٌ منهم كان إعدادهم خاصاً".

وأوضح سليم أن "مُعظم المنتخبات، خصوصاً المشاركة في البطولةِ الرباعيّة، قد بدأت منذ فترةٍ بمسابقةِ الدوري، وهذا الشيءُ يمنحها بأن تكون بدنياً أجهز عكس دورينا الذي سيبدأ متأخراً، ومع هذا نلتمسُ الاندفاعَ من اللاعبين خلال التدريباتِ لكننا نعمدُ على المحافظةِ عليهم خلال هذه الفترةِ القصيرة، حيث بدأنا أول يوم بخمسةِ لاعبين ومن ثم (14)، ومع التحاقِ آسو رستم أصبحوا (15) لاعباً، ونتأمل التحاقَ لاعبي القوة الجويّة غداً".

وبيّن مدرب اللياقة البدنية أن "اللاعبين الذين سيلتحقون ما بعد السفرِ لا يمكننا أن نمنحهم واجباتٍ بدنيةً عاليةً باستثناء الاستشفاءِ، ولكن مع مباراةِ الشرطة الاثنين المقبل سنشركُ كلَ اللاعبين، وحينها نستقرئ جاهزيّةَ اللاعبين الذين سيشاركون في بطولةِ الأردن".

من جهته، عبّرَ محترفُ السالميّة الكويتي "آسو رستم" عن "سعادته وهو يمثلُ المنتخبَ الوطنيّ لأول مرةٍ في أول دعوةٍ رسميةٍ وجهت له بعد تألقه الملفت مع ناديه السابقِ نوروز"، مبينا أن "طموحه هو إثباتُ وجوده وإقناع الجهاز الفني بجاهزيته للمُشاركةِ مع أسود الرافدين في بطولةِ الاردن، وإرضاءُ الشارع الرياضي من خلال هذه المشاركة".

بدوره قال حارسُ المنتخب العراقي دلوڤان مهدي؛ إن "الاستعداداتَ مستمرةٌ للبطولةِ الرباعيّة، وإن شاءالله نحققُ نتيجةً طيبةً، وإن إيقاع التدريباتِ بدأ يتصاعدُ مع التحاقِ لاعبي الأندية وبانتظار البقية، والاختياراتُ ستكون في نهايةِ المطاف للجهازِ الفنيّ"، معربا عن "أمنياته أن تكون المشاركةُ في هذه البطولة ايجابيةً وتعكسُ انطباعاً جيداً لدى الجمهورِ العراقي".