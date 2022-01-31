رسالتان مبكرتان من بتروفيتش عن منتخب العراق في التصفيات الآسيوية

شفق نيوز/ بعث مدربُ المنتخب العراقي، زيليكو بتروفيتش، يوم الاثنين، رسالتين مبكرتين عن نتيجة المباراة مع لبنان، وأيضاً عن مصير المنتخب فيما تبقى من مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال بتروفيتش خلال مؤتمر صحفي عقدَ في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد نهايةِ الوحدة التدريبيّة للمنتخب، وتابعته وكالة شفق نيوز "واجهنا صعوباتٍ عديدة منذ تواجدنا في طهران سواء ما حدثَ من إصاباتٍ متكررة بفيروس كورونا، وهنا عانينا من سوءِ أرضية الملاعب سواء في التدريبات أو حتى من الملعب الذي سيحتضنُ اللقاء".

واضاف "لكن في واقع الحال فأرضية الملعب ستكون صعبةً على كلا الطرفين وما علينا إلا أن نقاتلَ من أجل هذه المباراة".

ونفى بتروفيتش أن يكون كلامه هذا رسالةٍ مبكرة للجماهير للتبرير في حال عدم الفوز، قائلاً "مطلقاً ليس تبريراً بل نتمنى الفوزَ، لكن علينا أن نوضح ما يحدث، عانينا من نتائج فحوصات كورونا، ويبدو أن هناك ثلاثة لاعبين لا أود أن أذكر أسماءهم هم بوضعٍ صحيّ غير مستقر، ونتمنى الفوزَ كما هي أمنياتنا جميعاً".

وفي الرسالة الثانية، قال المدرب "سنحاولُ بكل ما بوسعنا من أجل الظفر بنقاط المباراة، وهدفنا الفوز في المبارياتِ المتبقية، والأمر ليس بيدنا، حتى إن حققنا الفوزَ في المباريات الثلاث فعلينا أن ننتظر نتائجَ الإمارات التي هي بوضعٍ أفضل منا".

واشار الى ان "مواجهة لبنان مهمةٌ جداً بالنسبة لنا ونحن نعلمُ جيداً ذلك، كون المنافسة على أشدها ما بين الإمارات ولبنان والعراق".

وعن التحضيراتِ والاستعدادات قبل مواجهةِ لبنان، أوضح بتروفيتش انها "لم تكن جيدةً جرّاء الغيابات والإرباك الذي يحصل بسبب انتظارِ الفحوصات".

ورفضَ بتروفيتش أن تكون مباراة لبنان الأملَ الأخير للمنتخب العراقي، مشيرا الى ان "هناك تنافساً ما بين الجميع، علينا انتظار نتائج كل مبارياتِ المجموعة التي قد تخدم فريقاً على حسابِ آخر".

وعن النهج المُتبع إذا ما كان مكملاً لعمل ادفوكات، قال بتروفيتش "النهجُ مغايرٌ لاننا غيّرنا الكثيرَ من اللاعبين بنسبة 70%، ودائما ما يتغير أسلوبنا حسب المنتخباتِ التي نواجهها، فالأمرُ في بدايته تغير عن مشاركتنا في كأس العرب، وهنا أيضا تمت إضافةُ لاعبين آخرين".

بدوره أكد لاعبُ المنتخب العراقي، مهند جعاز، خلال المؤتمر إنه جاهزٌ للمباراةِ بالرغم من انه لم يخض العديدَ من المباريات مع المنتخب والتي قد تصل الى مباراتين فقط، بالإضافةِ الى انه خاضَ آخر مباراةٍ مع ناديه هامربي في الدوري السويدي منذ بداية كانون الأول/ ديسمبر، لكنه يرى في نفسه الجاهزيةَ للمشاركة في أي مباراة، ويبقى الأمرُ راجعاً لاختيارات الجهاز الفني.

وعن مباراةِ لبنان، قال جعاز إنها "مباراةٌ مهمةٌ جداً بالنسبة لنا، ونسعى جميعنا الى أن نحقق الفوزَ فيها كون نقاط المباراة ستضعنا في منعطفٍ جديدٍ للحفاظِ على أمل الحصول على تذكرةِ الملحق".

ويلتقي المنتخب العراقي ونظيره اللبناني في الساعة الثالثة من عصر يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات التصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2022.