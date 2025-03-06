رسالة من رونالدو إلى ريال مدريد.. هذا مضمونها

شفق نيوز/ وجه قائد نادي النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يوم الخميس، رسالة تهنئة لفريقه السابق ريال مدريد بمناسبة ذكرى تأسيسه.

‎ويحتفل ريال مدريد اليوم الخميس الموافق السادس من مارس 2025 بمرور 123 عاما على تأسيسه، حيث يعد رونالدو أحد أبرز النجوم التاريخيين الذين ارتدوا قميص الفريق الملكي.

‎ونشر رونالدو عبر حسابه على منصة "إكس" صورة له بقميص ريال مدريد وهو يرفع كأس دوري أبطال أوروبا، وكتب "123 عاما على تأسيس ريال مدريد. تهانينا لجميع أفراد عائلة ريال مدريد! هلا مدريد!".

‎ويعد رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد، حيث سجل له 451 هدفا في جميع المسابقات خلال الفترة بين عامي 2009 و2018 .

‎وقاد "الدون" النادي الملكي للتتويج بعدة ألقاب، منها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية 3 مرات، ومثلها في كأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى لقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، وآخر في كأس السوبر الإسباني.