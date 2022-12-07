رسالة من "راموس" بعد وداع إسبانيا على يد المغرب

شفق نيوز/ دافع النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس عن لاعبي منتخب بلاده، بعد الخسارة المفاجئة التي تلقوها على يد المغرب، (الثلاثاء)، في دور الـ16 من كأس العالم.

وودعت إسبانيا كأس العالم على يد منتخب المغرب، الذي تأهل لدور الثمانية بعد فوز تاريخي بركلات الترجيح، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكتب راموس (36 عاما) الذي يغيب عن منتخب بلاده، على حسابه بموقع "فيسبوك" عقب المباراة: "اليوم أكثر من أي وقت مضى أنا فخور بعلمنا. فخور ببلادنا وفخور بلاعبينا"، مضيفاً "إسبانيا لا تخسر. إسبانيا تتعلم. إسبانيا تسقط، تتعثر، لكنها تقوم وتواصل المسيرة".

وقال راموس أيضاً: "سنعود، وسنعود أقوى. هيا يا إسبانيا".

وكان راموس الفائز بكأس العالم 2010 استبعد من قائمة "لا روخا" لكأس العالم، بعد إصابة حرمته من اللعب بانتظام مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وأعلن المدير الفني للمنتخب لويس إنريكي قائمة خلت من بعض أصحاب الخبرة، مثل راموس ولاعب الوسط تياغو ألكانتارا والمدافع ماركوس ألونسو والحارس دافيد دي خيا.