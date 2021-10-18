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رسالة دعم معنوية.. لاعبو اريس سالونيكا اليوناني يرفعون قميص "ميمي"

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-18T20:37:20+0000
رسالة دعم معنوية.. لاعبو اريس سالونيكا اليوناني يرفعون قميص "ميمي"

شفق نيوز/ رفع زملاء لاعب المنتخب العراقي مهند علي "ميمي" في نادي اريس سالونيكا اليوناني قميصه بالرقم 12 بعد تسجيلهم الهدف برسالة دعم من اجل عودته الى الملاعب بأسرع وقت.

واجرى "ميمي" تداخل جراحي تكلل بالنجاح بعد اصابته في الدوري اليوناني.

وكان نادي اريس سالونيكا اليوناني اعلن إصابة لاعب مهند علي بالرباط الصليبي ليغيب بذلك عدة اشهر عن الملاعب ، وبالتالي ربما لن يشارك مع المنتخب العراقي في مباريات تصفيات كأس العالم .

وكان مهمد علي ذكر في تصريح سابق أنه لا صحة لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وما أشيع غير صحيح أبداً والمعلومة تم تفسريها بطريقة خاطئة.

وقال، إن الفحوص التي أجريت في المستشفى أثبتت أن إصابتي غير خطيرة، والطبيب الخاص سيحدد لي مدة العلاج ومدة الغياب .

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