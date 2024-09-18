رزق يكشف عن تشكيلة القوة الجوية أمام التين اسير التركمانستاني

شفق نيوز/ كشف مدرب نادي القوة الجوية العراقي وسام رزق، عن تشكيلة فريقه لمواجهة نظيره التين اسير التركمانستاني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي تنطلق بشكلها الجديد عند الساعة التاسعة مساءً على ملعب المدينة الدولي في بغداد.

وتألفت التشكيلة من علي عبادي لحراسة المرمى واللاعبون آرنولد جونيور ورسلان حنون وزيد تحسين وكارلوس انريكي ومصطفى سعدون ويوسف فوزي وسعد عبد الامير وجيرالد كيلونا وصفاء هادي ومحمد سامي.