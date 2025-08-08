"رزق ونصيب والرشدان" يصلون بغداد للالتحاق بالزوراء

شفق نيوز- بغداد

وصل الثلاثي الأردني الجديد لنادي الزوراء رزق بني هاني، عبدالله نصيب، ونزار الرشدان، إلى العاصمة بغداد، يوم الجمعة، قادمين من الأردن.

ووصل اللاعبون الثلاث برفقة رئيس النادي حيدر شنشول، وذلك لتعزيز صفوفه فريق الزوراء استعداداً للموسم الكروي 2025-2026.

وسينضم اللاعبون الثلاث لتدريبات النوارس الذي بدأ قبل أيام تحت إشراف المدرب عبد الغني شهد، الذي سيقود الفريق الموسم المقبل .

الى ذلك ابرمت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء اتفاقية توأمة خلال زيارة رئيس نادي الزوراء حيدر شنشول مع نادي الحسين إربد في الأردن.

وشملت التوأمة، تنظيم معسكرات تدريبية ومباريات ودية بين الناديين، تشمل الفريق الأول والفئات العمرية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الرياضي وتبادل الخبرات بين الناديين وفتح آفاق جديدة للعلاقات المشتركة.