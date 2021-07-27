رزاق فرحان مدرباً لكرة الكرخ

شفق نيوز/ أعلن اللاعب الدولي السابق رزاق فرحان، يوم الثلاثاء، أن ادارة نادي الكرخ الرياضي تعاقدت معه لقيادة فريقها الكروي لموسم واحد.

وقال فرحان لوكالة شفق نيوز، انه اتفق مع ادارة النادي على كل النقاط المهمة والتي من خلالها يتم قيادة الفريق للموسم الكروي المقبل.

واضاف انه ابقى على المدرب احمد عبد الجبار مساعداً له وسيتم تسمية مدرب مساعد آخر، ومدرب لحراس المرمى من قبله، مشيراً إلى أنه فاتح إدارة النادي للتعاقد مع مدرب لياقة اجنبي كون المدرب الاجنبي سيخدم مشوار الفريق.

واشار فرحان الى انه مقتنع بمستوى اللاعبين الذين مثلوا الكرخ وسيتم التجديد معهم باستثناء بعض اللاعبين المعارين الذين عادوا لأنديتهم.

واكد ان الفريق بحاجة الى لاعب مهاجم ارتكاز اضافة الى مدافعين في الوسط، لافتا الى ان اللاعبين الموجودين يمتلكون مهارات جيدة وبالإمكان تطويرهم.

يشار الى ان فريق نادي الكرخ حصل على المركز العاشر برصيد 45 نقطة في ختام الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2020-2021.