رحيم حميد: لدى كاتانيتش بدلاء لا يقلون شأنا عن الغائبين في لقاء اليوم

شفق نيوز/ أكد رحيم حميد المدرب المساعد للمنتخب العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، ان ثلاثة لاعبين سيغيبون عن لقاء اليوم في مستهل مشوار المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة أمام كمبوديا.

وقال حميد لوكالة شفق نيوز؛ إن ثلاثة لاعبين سيغيبون عن تشكيلة اليوم وهم ، المدافعان علي فائز لاصابته بفايروس كورونا وسعد ناطق بسبب الإيقاف ولاعب وسط المنتخب ابراهيم بايش لعدم جاهزيته.

واضاف ان كاتانيتش وجد البدائل لتعويض اللاعبين الثلاثة، بآخرين لا يقلون شأناً عن اللاعبين الغائبين.

وبين أن بقية اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية وجاهزون لخوض لقاء اليوم وكسب أول نقاط اللقاء الثلاث.

ولفت إلى أن لاعبي المنتخب العراقي؛ أجروا مساء أمس الأحد، آخر حصة تدريبية لهم على ملعب مدينة حمد وسط أجواء التفاؤل والاندفاع، تحضيراً لمواجهة اليوم أمام منتخب كمبوديا.