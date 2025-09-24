رحيم حميد: عودة إقبال دفعة قوية للمنتخب وأرنولد يتابع الدوري لاختيار لاعبين جُدد

شفق نيوز- بغداد

أكد المدرب المساعد السابق للمنتخب الوطني العراقي والمحاضر الاسيوي، رحيم حميد، يوم الأربعاء، أن القرار النهائي بشأن استدعاء اللاعبين يعود للمدرب غراهام أرنولد، مشيراً إلى أن جاهزية اللاعب البدنية والفنية تبقى العامل الحاسم في الاختيار.

وقال حميد لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي يمتلك عناصر مميزة على مستوى عالٍ، ويمكن للمدرب أن يستفيد من اللاعبين المغتربين، خاصة انهم ينشطون في اندية متطورة وجاهزون بدنياً".

وأضاف أن "عودة زيدان اقبال إلى المشاركة في المباريات تمنح المنتخب دفعة قوية في خط الوسط، كما ستمنح حرية حركة أكبر للاعبي الهجوم"، مشيرا الى ان "التشكيلة ستتضح أكثر مع اقتراب موعد التجمع قبل خوض مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026".

وأوضح أن "المدرب أرنولد ومساعديه يتابعون الدوري العراقي عن كثب، ما سيساعد في اختيار اللاعبين الأكثر جاهزية لتمثيل المنتخب الوطني".

يذكر أن مباريات الملحق ستُقام خلال الفترة من 8 إلى 14 تشرين الأول المقبل، حيث ستُجرى مباريات المجموعة الأولى (قطر، الإمارات، عمان) على ملعب الثمامة في قطر، فيما تُقام مباريات المجموعة الثانية (العراق، السعودية، سنغافورة) على ملعب جامعة الملك سعود في السعودية‏.