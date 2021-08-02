سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

رحيم حميد: أرجأنا تجمع المنتخب العراقي تأهلنا لكأس العالم بوجود ادفوكات ليس صعبا

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-02T06:39:59+0000
رحيم حميد: أرجأنا تجمع المنتخب العراقي تأهلنا لكأس العالم بوجود ادفوكات ليس صعبا

شفق نيوز/ ذكر رحيم حميد مساعد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم أنه تقرر تأجيل تجمع لاعبي المنتخب المقرر اليوم.

وقال رحيم حميد لوكالة شفق نيوز؛ "لقد ارتأينا تأجيل التجمع المنتخب المقرر اليوم لحين عودة رئيس الهيأة التطبيعية يوم غد الثلاثاء"، مبينا أن هناك تعليمات جديدة سنتلقاها لتحديد موعد جديد للتدريبات ومن ثم الشروع بالتجمع".

وعن رأيه بالمدرب الهولندي الجديد قال حميد؛ إن "تعاقد التطبيعية مع مدرب بحجم ديك ادفوكات يعد مكسبا للكرة العراقية، مشيرا إلى انه خبير كروي يمتلك من الخبرة الكثير.

وأضاف: يكفي انه قاد فرق كبيرة مثل هولندا وروسيا وكوريا الجنوبية.

وأشار إلى ان حلم التأهل لكأس العالم ليس بالأمر الصعب بوجود هذا الاهتمام الكبير من الجهات المعنية، شرط ان يكون التكاتف والتعاون حاضراً من قبل جميع الأطراف لدعم منتخبنا الوطني.

related

مساعدو أدفوكات: ثلاثة مدربين اجانب وثلاثة عراقيين من ضمنهم محلل فني

Date: 2021-07-31 17:03:02
مساعدو أدفوكات: ثلاثة مدربين اجانب وثلاثة عراقيين من ضمنهم محلل فني

الهولندي “ديك ادفوكات” مدربا للمنتخب العراقي

Date: 2021-07-31 15:57:43
الهولندي “ديك ادفوكات” مدربا للمنتخب العراقي

درجال يتحرك لحل أزمة سحب لاعبي الشرطة من المنتخب العراقي

Date: 2021-05-22 17:00:12
درجال يتحرك لحل أزمة سحب لاعبي الشرطة من المنتخب العراقي

كاتانيتش: لن استغني عن المحترفين وسأمنح جميع اللاعبين فرصة بغرب آسيا

Date: 2019-07-30 23:02:57
كاتانيتش: لن استغني عن المحترفين وسأمنح جميع اللاعبين فرصة بغرب آسيا

بالزي الأبيض.. المنتخب العراقي يخوض أول مباراة رسمية له بعد غياب لـ18 شهراً

Date: 2021-06-06 15:02:34
بالزي الأبيض.. المنتخب العراقي يخوض أول مباراة رسمية له بعد غياب لـ18 شهراً

قرار دولي يلغي مؤتمرين لمباراة العراق والكويت وكاتنيتش يأمل لقاءات إضافية

Date: 2021-01-27 09:18:49
قرار دولي يلغي مؤتمرين لمباراة العراق والكويت وكاتنيتش يأمل لقاءات إضافية

كورونا تبعد مساعد مدرب المنتخب العراقي من الوفد المتوجه لاوزبكستان غدا

Date: 2021-03-21 11:43:21
كورونا تبعد مساعد مدرب المنتخب العراقي من الوفد المتوجه لاوزبكستان غدا

شفق نيوز تنشر تشكيلة المنتخب العراقي أمام إيران

Date: 2021-06-15 15:03:12
شفق نيوز تنشر تشكيلة المنتخب العراقي أمام إيران