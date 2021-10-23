رحيمة يوصي بـ٣ أمور تطبيقها يوصل المنتخب العراقي إلى مونديال الدوحة

شفق نيوز / شدد لاعب المنتخب العراقي السابق، علي حسين رحيمة، يوم السبت، على ضرورة وضع الحلول المناسبة للمنتخب، قبل الدخول بمنافسات المباريات المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال رحيمة، لوكالة شفق نيوز، "نعلم هناك خلل في بعض مراكز المنتخب الوطني خلال ما شاهدناه في المباريات السابقة التي خضناها ولابد من تصحيحه".

وأضاف أن على مدرب المنتخب الوطني ادفوكات استقطاب بعض اللاعبين البارزين في الدوري الممتاز وإضافتهم للفريق"، مبيناً ان "الجهاز الفني لا يستطيع تبديل الفريق بالكامل في هذا الوقت الحرج".

ولفت رحيمة، إلى أن "التغيير الجزئي وتعزيز صفوف الفريق في هذا الوقت هو الحل، وان التغيير الكامل بصفوف المنتخب كما يطالب البعض حل غير صحيح لضيق الوقت".

وأوضح أن "الوقت مازال سانحاً ومن الممكن نتيجة مباراة واحدة تغيير موقف وترتيب المنتخب بمجموعته"، مشددا على ضرورة إسناد المنتخب ولاسيما ان مازالت الفرصة سانحة أمامه للعودة إلى أجواء التنافس".

ودعا رحيمة، لاعبي المنتخب الوطني إلى التركيز داخل الملعب وبذل كل مالديهم من جهد خلال أي مباراة يخوضونها وعدم التفريط بأي نقطة خلال المباريات المقبلة للعودة إلى أجواء المنافسة .