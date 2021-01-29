رحيمة يستهل مشواره التدريبي مع الصناعات الكهربائية

شفق نيوز/ تعاقدت إدارة نادي الصناعات الكهربائية الجمعة مع المدرب واللاعب الدولي السابق علي حسين رحيمة ليكون ضمن الجهاز الفني لفريق الصناعات.

وقال علي خلف رئيس النادي لوكالة شفق نيوز إن "الادارة قررت التعاقد مع اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي علي حسين رحيمة ليكون ضمن الجهاز الفني كمدرب مساعد الى جانب الاخوين عباس وحيدر عبيد لقيادة الفريق بعد اعتذار المدرب السابق عماد عودة عن التواصل في قيادة الفريق وتم انهاء العقد معه بالتراضي".

واوضح ان "المدرب رحيمة سيكون اضافة جيدة للجهاز الفني لاسيما وانه يعد احد ابرز نجوم الكرة العراقية وله خبرة واسعة بمجال اللعبة".

وأضاف خلف أن "مشوار التدريب لرحيمة سيكون عبر بوابة الصناعات ويعد الاول بالنسبة لمسيرته التدريبية".