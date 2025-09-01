رحيل واحد من أبرز إعلاميي الرياضة في العراق

شفق نيوز- كركوك

نعى الوسط الرياضي والإعلامي في محافظة كركوك، مساء اليوم الاثنين، رحيل الإعلامي والرياضي المعروف عبد الستار برزنجي، واصفاً إياه بأنه كان "مثالاً للعطاء والإبداع" في ميادين الإعلام والرياضة، وترك "أثراً طيباً" في قلوب من عرفوه وعملوا معه.

ويُعرف الفقيد بمساهماته الكبيرة في تطوير الرياضة في كركوك، حيث شغل عدة مناصب قيادية في الأندية والاتحادات الرياضية، وأسهم في تنظيم بطولات محلية ودعم الشباب الموهوبين.

كما ترك بصمة متميزة في مجال الإعلام الرياضي، من خلال تغطياته وتحليلاته التي أسهمت في نشر الوعي الرياضي وتشجيع الرياضة بين أوساط الشباب.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في كركوك، حربي خالد، لوكالة شفق نيوز، إن "الأسرة الرياضية في المحافظة فقدت شخصية بارزة ساهمت في دعم الحركة الرياضية وتطويرها"، مشيراً إلى أن "الراحل ترك بصمات واضحة في خدمة الرياضة والإعلام على حد سواء".

وكان عبد الستار برزنجي، من أبرز الوجوه الرياضية والإعلامية في كركوك، بدأ مسيرته في مجال الإعلام الرياضي منذ أكثر من عقدين، وعُرف بتقديمه برامج رياضية محلية غنية بالمعلومات والتحليلات، إضافة إلى مشاركته الفاعلة في النشاطات الرياضية والاجتماعية.

كما كان الإعلامي الراحل، ناشطًا في دعم المبادرات الشبابية وتشجيع الأندية المحلية على التطوير، مما أكسبه احترام وتقدير جميع شرائح المجتمع الرياضي والإعلامي في المحافظة.