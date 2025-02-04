رحيل مدرب المنتخب العراقي للدراجات

شفق نيوز/ رحل مدرب منتخب العراق للدراجات، ضياء الدين عباس، مساء يوم الثلاثاء، بعد معاناة مع المرض.

وقال الناطق الإعلامي لاتحاد الدراجات ساجد سليم، لوكالة شفق نيوز، إن "الراحل توفي عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، بعد معاناة من مرض القلب، وبسببه فارق الحياة".

وأضاف أن "عباس كان يدرب فريق الصناعة إلى جانب المنتخب الوطني للدراجات".

وبدأ ضياء الدين عباس، مشواره الرياضي لاعباً في صفوف نادي الأعظمية عام 1978 وشارك لأول مرة في سباق طريق بغداد – الحلة، وتعرض لحادث سقوط خلال السباق، أدى لكسر في عظم الترقوة، إلا أن ذلك لم يمنعه من الاستمرار في مزاولة رياضة الدراجات.

ويعد عباس، أحد نجوم الدراجات العراقية لاعباً ومدرباً، بل أنه واحد من علاماتها المميزة في سجل يمتد لأكثر من أربعة عقود.